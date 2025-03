Nuovi sguardi: in Galleria Subalpina, l’eccellenza delle imprese torinesi attraverso scatti degli studenti dello IED

Nuovi Sguardi è la mostra realizzata da Esclusive Brands Torino, rete di imprese torinesi nata nel 2011, e gli studenti dello IED Torino.

“La rete di imprese ha una carta etica che ha tra i punti una responsabilità delle imprese verso le nuove generazioni - spiega Giulio Trombetta, Presidente e CEO di Costadoro e Presidente di Exclusive Brands Torino - Abbiamo quindi intrapreso un percorso in collaborazione con le scuole, in questo caso IED Torino. Abbiamo dato mandato agli studenti di fare fotografie che andassero al di là dei canoni standard delle imprese per capire come ci vedevano loro. Sono quindi emersi temi come la sostenibilità, legame al territorio, interpretati attraverso la loro visione”.

Unire imprenditoria e arte

Obiettivo del progetto era quella di unire il mondo dell’imprenditorialità con quello dell’arte e del design.

Gli scatti fotografici e i concetti creativi evidenziano i valori che contraddistinguono il network piemontese e le aziende che ne fanno parte. Inclusività, sostenibilità, innovazione, tradizione e territorio: sono queste le cinque parole chiave che caratterizzano il percorso espositivo, così come la filosofia delle trenta aziende protagoniste degli scatti.

Da Pepino Gelati alla Altec

Da Pepino Gelati alla Altec, ogni immagine immagine non è solo una rappresentazione visiva del prodotto, ma il racconto di un luogo, un suono, un odore, una texture, un pezzo di storia, un dettaglio che racchiude l'anima di un’azienda: le mani che lavorano, i volti degli artigiani, le persone che animano quotidianamente gli spazi produttivi, l'atmosfera degli ambienti di lavoro e la quotidianità che si nasconde dietro la produzione.

La mostra allestita in Galleria Subalpina durerà fino al 20 maggio, dopodiché diventerà itinerante.