Tetto in sicurezza alle elementari di Torre Pellice: intervento lampo contro le infiltrazioni

Il Comune di Torre Pellice ha risistemato il tetto delle scuole elementare per prevenire le infiltrazioni d’acqua. L’intervento si è svolto ieri, martedì 17 marzo, in via Roberto D’Azeglio.
“È stata fatta una manutenzione al tetto della scuola elementare e della palestra, al fine di limitare eventuali infiltrazioni d’acqua – spiega la sindaca di Torre Pellice, Maurizia Allisio –. È una semplice ed ordinaria manutenzione preventiva che rientra in un pacchetto di spesa più generale di manutenzioni ai nostri edifici”.
L’intervento si è svolto tutto nella giornata: “Hanno sigillato le converse dei comignoli, sostituito tegole rotte e dato una sistemata ai canali di gronda” dettaglia Allisio.