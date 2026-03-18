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Attualità | 18 marzo 2026, 17:32

Tetto in sicurezza alle elementari di Torre Pellice: intervento lampo contro le infiltrazioni

Manutenzione preventiva su scuola e palestra in via Roberto D’Azeglio: sigillature, tegole sostituite e gronde sistemate in una giornata

Tetto in sicurezza alle elementari di Torre Pellice: intervento lampo contro le infiltrazioni

Il Comune di Torre Pellice ha risistemato il tetto delle scuole elementare per prevenire le infiltrazioni d’acqua. L’intervento si è svolto ieri, martedì 17 marzo, in via Roberto D’Azeglio.

“È stata fatta una manutenzione al tetto della scuola elementare e della palestra, al fine di limitare eventuali infiltrazioni d’acqua – spiega la sindaca di Torre Pellice, Maurizia Allisio –. È una semplice ed ordinaria manutenzione preventiva che rientra in un pacchetto di spesa più generale di manutenzioni ai nostri edifici”.

L’intervento si è svolto tutto nella giornata: “Hanno sigillato le converse dei comignoli, sostituito tegole rotte e dato una sistemata ai canali di gronda” dettaglia Allisio.

Elisa Rollino

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