Il paradosso di piazza Mattirolo: l'area giochi non è pronta ma i cittadini la usano lo stesso

Cantiere ancora aperto, ma area giochi già utilizzata dai cittadini. E' la denuncia che arriva da piazza Mattirolo, nella Circoscrizione 5. Come dimostra una foto (una delle tante che girano da ore) sebbene i lavori di riqualificazione non siano ancora conclusi, in molti si sono già presi la briga di aprirsi un varco ed entrare dentro l'area oggetto di lavori. Un fattore potenzialmente rischioso dal punto di vista della sicurezza.

L’intervento, ricordiamolo, rientra nel progetto Pnrr “Piu A15 - Manutenzione straordinaria delle aree limitrofe alle biblioteche civiche” e prevede la riqualificazione completa dell’area giochi, con nuove superfici antitrauma e la manutenzione delle strutture esistenti.

La denuncia del centro civico

A denunciare la situazione è il coordinatore all’Ambiente del centro civico, Giorgio Tassone, che ha scelto di puntare il dito contro la gestione dei lavori cittadini. "Ora basta, serve più controllo sui cantieri in opera - afferma - Non è possibile che si aprano interventi di riqualificazione e che le aree vengano utilizzate prima della loro messa in sicurezza, in barba alle normative vigenti".

Il riferimento è al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri, con particolare attenzione alla necessità di delimitare correttamente le aree di lavoro. Secondo Tassone, il problema non riguarda solo piazza Mattirolo ma rappresenta una criticità più ampia.

"Chiediamo al Comune una mano - prosegue - ed eventualmente a recintare quello spazio in modo adeguato, anche con sistemi più efficaci per impedire l’accesso delle persone".

Lavori ancora da terminare

La situazione appare ancora più delicata alla luce dello stato dei lavori: secondo quanto riferito dagli uffici tecnici comunali, il tappeto gommato non è ancora stato completato e le attrezzature ludiche devono essere fissate e collaudate.

Nonostante ciò, l’area viene già frequentata e utilizzata, esponendo soprattutto i più piccoli a potenziali rischi. Un paradosso, sottolinea Tassone, che rischia di vanificare gli stessi interventi di riqualificazione.