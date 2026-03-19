Lanzo, via al cantiere per il rifacimento della copertura del polivalente di piazza Rolle

Un investimento di 145mila euro per il LanzoIncontra: hanno preso il via i lavori di rifacimento del manto di copertura della struttura polivalente di piazza Rolle. L’intervento riguarda la sostituzione delle parti lignee del tetto e il rifacimento del manto con scandole in alluminio e tavolato sottostante. I nuovi elementi di copertura avranno una colorazione testa di moro, in linea con l’aspetto architettonico dell’edificio. L’operazione garantirà maggiore durata nel tempo e sicurezza alla struttura, punto di riferimento per convegni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative associative, consolidando il ruolo centrale della struttura nella vita cittadina e non solo.

I lavori sono affidati all’impresa Banche di Coassolo, che li eseguirà secondo il cronoprogramma stabilito dall’Amministrazione comunale. «Il LanzoIncontra è una struttura fondamentale per la nostra comunità. Questo intervento – sottolinea il sindaco Fabrizio Vottero – ci permetterà di garantire una copertura più efficiente e duratura, assicurando che cittadini, associazioni e realtà del territorio possano continuare a utilizzare uno spazio funzionale e sicuro per i loro incontri e iniziative».

Al termine dei lavori la struttura tornerà a ospitare pienamente tutte le attività che animano piazza Rolle e la vita sociale della città.