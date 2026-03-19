Servizio Civile, "un anno che cambia la vita": a Collegno bando aperto per 9 posti

Il Servizio Civile Universale è molto più di un anno da trascorrere in una struttura: è un viaggio che accompagna le ragazze e i ragazzi verso una nuova consapevolezza di sé e del proprio ruolo nella comunità. Un anno che insegna a mettersi in gioco, a scoprire talenti, a costruire relazioni significative e a contribuire concretamente al bene comune.

Il Comune di Collegno conferma anche quest’anno la propria adesione al Servizio Civile Universale, aprendo le porte a tutte e tutti i giovani tra i 18 e i 28 anni interessati a conoscere da vicino il lavoro, i progetti, gli eventi e l’organizzazione degli uffici Biblioteca, Ambiente, Cultura, Pace, Beni comuni e Solidarietà.

Commenta il Sindaco della Città di Collegno Matteo Cavallone: “Il Servizio Civile Universale è un ponte che unisce i giovani alla loro comunità, un’occasione preziosa per scoprire quanto ciascuno di noi possa fare la differenza. È un’esperienza che permette di crescere, di mettersi alla prova e di sentirsi parte attiva del cambiamento che desideriamo vedere intorno a noi. A Collegno crediamo profondamente nel valore e nel potenziale di ogni ragazza e ragazzo: per questo abbiamo scelto per alcuni nostri progetti di non richiedere alcun titolo di studio obbligatorio, e allo stesso modo conoscere da vicino luoghi bellissimi della nostra Ammunistrazione per esprimersi, imparare e contribuire al bene comune.”

Continua l’Assessore alle Politiche Giovanili Gianluca Treccarichi: “Ogni anno incontriamo ragazze e ragazzi che, grazie al Servizio Civile, scoprono nuove motivazioni, nuove competenze e soprattutto una nuova fiducia in sé stessi. È un’esperienza che permette di crescere non solo professionalmente, ma anche come cittadini, perché offre la possibilità di contribuire in modo concreto alle idee e ai progetti della nostra Città. Il Servizio Civile è un percorso che apre porte, che fa emergere talenti e che permette ai giovani di scoprire quanto il loro contributo possa davvero fare la differenza”.

I progetti attivi e i posti disponibili sono:

* Cittadini in azione: Cultura e Pace per un futuro comune

Ambito: cultura, pace, beni comuni e solidarietà sociale

5 posti disponibili

* Fahrenheit 451: accendiamo la mente

Ambito: biblioteca

2 posti disponibili

* ZNS: Insieme per l’ambiente

Ambito: ambiente

2 posti disponibili

È previsto un assegno di retribuzione per gli operatori volontari del Servizio Civile Universale di 519,47 euro su base mensile.

Per i progetti indicati ci sono alcuni aspetti preferenziali come la flessibilità oraria e la disponibilità a svolgere attività in soggiorni formativi non solo a Collegno. Per il progetto in Biblioteca occorre il diploma e per il progetto ambiente diploma e patente.

È possibile presentare domanda entro l’8 aprile 2026 alle ore 14.00. Per ricevere assistenza nella compilazione della domanda o per avere maggiori informazioni: Informagiovani Collegno

Corso Francia 275/A, informagiovani@comune.collegno.to.it Tel. 011 4015912