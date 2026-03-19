Maltrattamenti all'ex moglie, iniziato a Ivrea il processo a Omar Favaro

E' iniziato questa mattina al tribunale di Ivrea il processo a carico di Omar Favaro. L'uomo - come ricorda l'agenzia di stampa Ansa - era stato già condannato per la strage di Novi Ligure con Erika De Nardo, mentre oggi è accusato di maltrattamenti nei confronti dell'ex moglie.

Processo a porte chiuse

Nel corso della prima udienza, il giudice Lucrezia Natta ha accolto la richiesta di procedere con il dibattimento a porte chiuse. L'attuale vicenda, riguardante episodi che si sarebbero verificati tra il 2019 e il 2021, dalle minacce alle percosse, si è inserita nell'ambito di una causa di separazione tra Favaro e l'ex moglie.

Circostanze di carattere personale che, come i legali hanno più volte ribadito, non hanno nulla a che vedere con i fatti di Novi Ligure.