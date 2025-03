Fred De Palma arriva su Netflix: il rapper torinese conduce la prima edizione di Too Hot To Handle

È il rapper torinese, Fred De Palma, a condurre l'edizione italiana dello show Too Hot To Handle che andrà in onda su Netflix venerdì 9 maggio.

Prodotto da Fremantle è l’adattamento italiano del format più audace che ci sia promette di essere ancora più provocante e irresistibile.

Un gruppo di single si ritrova in una location da sogno, ma per vincere il montepremi c'è una condizione: niente sesso.

Scritto da Paola Papa con Silvia Bizzotto, Toto Coppolino, Caterina Gaia, Riccardo Lupoli, Vincenzo Maiorana, Francesco Narracci, Sonia Soldera. Regia di Giampaolo Marconato. Produttore esecutivo è Alice Bonavoglia.