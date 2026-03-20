Weekend a due facce nel Torinese: bello domani, maltempo domenica

Oggi equinozio di primavera e domani belle giornate primaverili, domenica piogge e neve a bassa quota a causa di un nucleo di aria fredda in arrivo dall'Europa orientale. Inizio settimana di nuovo stabile e con alta pressione.

A Torino quindi avremo questa situazione: oggi e domani, venerdì 20 e sabato 21 marzo

Il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso con al più velature o cumuli isolati sui rilievi, in aumento domani pomeriggio con associati isolati piovaschi o rovesci sulle zone alpine, preludio ad un cambio del tempo.

Temperature in temporaneo rialzo. Le massime saranno comprese tra 16 e 17 °C, i valori più alti oggi, in calo domani. Minime domani mattina comprese tra 6 e 7 °C.

Venti generalmente assenti o deboli orientali oggi, domani rinforzi da est o nordest in serata, per l'ingresso di aria più fresca da est.

Domenica 22 marzo

Cielo molto nuvoloso o coperto sin dalla notte, con piogge sulle pianure, soprattutto sui settori occidentali, e nevicate sulle Alpi con quota neve tra i 600 e i 900 m al mattino, in rialzo in seguito. Migliora dal pomeriggio a partire dai settori orientali.

Temperature in netto calo nelle massime e comprese tra 8 e 10 °C, minime tra 4 e 7°C. Venti generalmente deboli orientali o nordorientali su pianure.

Tendenza inizio settimana successiva

L'alta pressione atlantica proverà a stabilirsi sulle nostre regioni, ma ci riuscirà per circa 3 giorni, riportando tempo stabile e primaverile, con temperature nella norma. Successivamente un nuovo impulso artico proverà a farci sentire ancora gli ultimi scampoli di inverno.

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