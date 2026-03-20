Persone scomparse al Parco della Pace di Pinerolo: domani le ricerche

Divisi in gruppi, le squadre di Protezione civile di Pinerolo, insieme alle unità cinofile Anpana, simuleranno la ricerca di persone scomparse, per allenarsi e migliorare il proprio coordinamento in campo. L’attività fa parte del corso di formazione, la cui parte teorica si è svolta lo scorso 21 febbraio, nella Sala Consiglio del Comune.

“Eravamo circa quaranta persone, tra squadra Aib, il nucleo Pc alpini e le unità cinofile. Ci siamo concentrati sulla parte normativa, quindi il piano provinciale redatto dalla Prefettura di Torino per la ricerca delle persone scomparse – spiega Maurizio Pesando, Coordinatore della Protezione Civile di Pinerolo –. Abbiamo rivisto la catena di comando e chi coordina le ricerche, ovvero le Forze dell’Ordine in ambito urbano e i Vigili del Fuoco in ambito extraurbano. Le Unità Cinofile hanno spiegato quali sono comportamenti da adottare durante le operazioni e il modo corretto di supportare le attività senza intralciare il lavoro dei cani”. I formatori erano dell’associazione Anpana – Associazione nazionale protezione animali, natura e ambiente – con relatore Massimo Mina, Responsabile Nazionale delle Unità Cinofile, con esperienza in ambito nazionale e Disaster Manager.

“L’incontro è servito avere un quadro della situazione più chiaro, in modo da coordinarsi al meglio. Ci hanno detto di non toccare il cane, non disturbarlo, non influenzarlo in quello che è la sua attività di ricerca – aggiunge Pesando –. Solo quando il conduttore dà un ordine, perché magari capisce che è stanco o ha raggiunto il limite di minuti di ricerca, lo si può gratificare, coccolandolo o dandogli qualcosa da mangiare. Nelle prime fasi, però, ci sono proprio dei comportamenti specifici che volontari e chi opera nelle vicinanze del cane devono rispettare”.

A questa sessione teorica seguirà l’esercitazione pratica domani, sabato 21 marzo, a partire dalle 8, al Parco della Pace e nelle strutture sportive limitrofe: “Davanti al Palacurling faremo un punto di raccolta. Ci saranno più soggetti da cercare perché siamo in tanti quindi dovremo dividerci in squadre miste, ciascuna con un cane, un conduttore e 6 o 7 volontari”.

L’attività sarà realistica: verranno fornite le specifiche sulla persona da cercare, quindi nome, caratteristiche fisiche, segni particolari o consuetudini. “Nella nostra esperienza abbiamo visto allontanamenti volontari oppure anziani che soffrono di Alzheimer o malattie neurodegenerative. In questo ultimo caso, le persone rivivono delle fasi della loro vita e quindi si recano in posti che frequentavano in passato” sottolinea Pesando.

A quel punto, divisi in squadre, i volontari inizieranno la battuta di ricerca e al termine si terrà un debriefing per discutere di eventuali dubbi o questioni da rivedere.