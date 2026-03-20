Ufficio postale di Perosa Argentina: un’altra settimana di ritardo

Non ha aperto ieri, giovedì 19 marzo, come da previsioni. L’ufficio postale di Perosa Argentina di via Gutermann rimarrà chiuso ancora per qualche giorno: “Dobbiamo fare gli ultimi controlli sugli aspetti legati alla sicurezza del locale”, spiega Poste Italiane.

Il servizio è stato sospeso il 19 maggio 2025 per consentire la ristrutturazione del progetto Polis finalizzato all’implementazione dei servizi digitali. Avrebbe dovuto riaprire a settembre dei quell’anno ma la data era stata posticipata a febbraio 2026, per un ritardo nella fornitura dei mobili. Tuttavia nemmeno allora l’ufficio aveva riaperto.

Attraverso Piazza Pinerolese, Poste Italiane si era anche scusata con i perosini, argomentando i motivi del ritardo e rimanendo sul vago per quanto riguarda la data di riapertura. “La previsione è ora che venga aperto giovedì 26 marzo” annunciano da Poste Italiane.