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Attualità | 19 marzo 2026, 17:21

Un successo il Concerto della Fanfara della Brigata Alpina Taurinense

Per celebrare il 17 marzo, Giornata dell’Unità Nazionale

Un successo il Concerto della Fanfara della Brigata Alpina Taurinense

Grande successo per il Concerto della Fanfara della Brigata Alpina Taurinense organizzato da Comando di formazione e dottrina dell'Esercito, ABNUT Amici Biblioteca Nazionale Universitari di Torino e Centro Studi Giorgio Catti, al Circolo unificato dell’Esercito in Corso Vinzaglio 6, per celebrare il 17 marzo – Giornata dellUnità Nazionale, dellInno, della Bandiera e della Costituzione. 

La Fanfara diretta dal Maestro Marco Calandri e accompagnata  con innovative narrazioni dal divulgatore storico Michele D'Andrea ha saputo coinvolgere in modo partecipato e allegro il pubblico presente. A introdurre il Concerto della Fanfara è intervenuto portando i saluti del COMFORDOT il Generale di Corpo d'Armata Antonello Vespaziani.

« ABNUT è nata per affiancare la Biblioteca Nazionale Universitaria nella valorizzazione del suo patrimonio bibliografico e culturale e questa iniziativa – dichiara la Presidente di ABNUT Valentina Caputo – è il primo grande evento dell’associazione di quest’anno per esercitare un atto di memoria e di custodia per celebrando i simboli fondamentali della nostra storia, per questo è stato dedicato al Generale Franco Cravarezza, già Presidente di ABNUT e Vicepresidente del Centro Studi “Giorgio Catti. Il Generale ha sempre organizzato le celebrazioni rivolte a cittadini e scuole. Uomo di grande impegno civile e profondo senso delle istituzioni, un gesto dovuto e sentito verso una persona che ha dato molto alla nostra città e alla comunità culturale torinese.” 

L’evento ha registrato il tutto esaurito in sole tre ore, testimonianza del profondo affetto e dell’interesse sempre vivo nei confronti delle iniziative promosse dall’Associazione. 

Il Generale Cravarezza è stato insignito del Sigillo Civico della Città di Torino e in rappresenta del Comune di Torino ha partecipato l’Assessora Rosanna Purchia che nel suo saluto ha ricordato il Generale Cravarezza come “ un uomo che era sempre presente dove c’era la cultura, non mancava mai con la sua empatia e serietà nel dare il Suo contributo alla Città”. 

L’ospitalità del circolo unificato e la grande partecipazione delle tante associazioni che avevano collaborato con ABNUT negli anni rappresentano  la conferma della collaborazione tra istituzioni, nel segno di una tradizione che unisce storia, cultura e impegno civico. 

comunicato stampa

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