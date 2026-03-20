L'(associazione)Idea di Nichelino per affrontare fake news e intelligenza artificiale

Dopo l'Aiuto compiti e i Babbi Natale in moto, l'Associazione Idea è protagonista di una nuova iniziativa da applausi, promuovendo a Nichelino un ciclo di incontri informativi dedicati ad alcuni temi sempre più attuali e rilevanti: la diffusione delle fake news, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e i rischi legati alle truffe digitali.

Strumenti utili per capire e prevenire i raggiri

L'obiettivo è quello di fornire ai cittadini strumenti concreti per orientarsi nel mondo dell’informazione digitale, riconoscere contenuti falsi o manipolati e prevenire possibili raggiri online, sempre più sofisticati e difficili da individuare. Gli incontri si svolgeranno nei comitati di quartiere della città, con un linguaggio accessibile e un taglio pratico, per coinvolgere attivamente la cittadinanza e promuovere una maggiore consapevolezza sull’uso delle tecnologie.

Durante le serate, la cui partecipazione è libera e aperta a tutti, interverranno Paolo Coniglio, Presidente dell’Associazione Idea, e Francesco Di Lorenzo, assessore all'Innovazione tecnologica del Comune di Nichelino, che guideranno il pubblico nell’analisi dei principali fenomeni legati alla disinformazione e all’intelligenza artificiale.

Si comincia il 26 marzo al quartiere Kennedy

Il primo appuntamento è in programma per giovedì 26 marzo alle ore 18.30 presso il Comitato di quartiere Kennedy. “Viviamo in un’epoca in cui la velocità delle informazioni rende sempre più difficile distinguere ciò che è vero da ciò che non lo è. Per questo riteniamo fondamentale offrire momenti di confronto e formazione aperti a tutti”, sottolinea Paolo Coniglio.