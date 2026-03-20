‘Pensieri Felici on the Road’, l’iniziativa che diffonde messaggi di positività nelle città

Un pensiero scritto su un piccolo foglio, lasciato su un carrello del supermercato, su una vetrina o lungo una strada, con l’obiettivo di regalare un momento di leggerezza a chi lo trova. È l’idea alla base di ‘Pensieri Felici on the Road’, iniziativa ideata da Elena Dominici e nata dal desiderio di condividere gesti semplici di positività nella vita quotidiana.

Dominici, 44 anni, di Carmagnola è clown di Vip Pinerolo e per lavoro si occupa di formazione, in particolare nell’ambito della sicurezza sul lavoro e del benessere della persona. Nel suo percorso professionale ha seguito corsi di coaching e tecniche di respirazione, sviluppando attività formative che promuovono la comunicazione, la gratitudine e la consapevolezza personale.

L’origine del progetto risale però a un’esperienza più lontana nel tempo. Durante un campo estivo a tema Peter Pan, Domenici rimase colpita da uno degli elementi della fiaba ovvero il volo dei bambini perduti grazie ai ‘pensieri felici’. Nel racconto, quando i bambini non riescono a trovare il loro pensiero felice, è Peter Pan a regalarne loro uno, permettendogli di volare.

Da questa immagine nasce la prima intuizione. Lei iniziò così a donare simbolicamente ‘pensieri felici’ sotto forma di piccole biglie di vetro alle persone che incontrava. “Il gesto - racconta - aveva un duplice effetto, da una parte mi aiutava a superare la timidezza e ad aprirmi agli altri, dall’altra creava momenti di sorpresa e gratitudine nelle persone che ricevevano il piccolo, ma potente, dono”.

Il progetto assume una nuova forma nel 2020, durante la pandemia di Covid. In occasione della ‘Giornata Internazionale della Felicità’, che si celebra ogni anno il 20 marzo, e nel periodo in cui gli spostamenti erano limitati, Domenici si chiese come poter continuare a diffondere quei pensieri positivi anche fuori dalle mura di casa.

“L’idea arrivò allora, decisi di scrivere brevi frasi o messaggi di incoraggiamento su piccoli fogli e lasciarli nei luoghi frequentati durante le attività quotidiane consentite, come quando passeggiavo fino al supermercato per fare la spesa. Un biglietto su un carrello o su una vetrina poteva diventare un messaggio inatteso per chi lo trovava, capace di regalare un momento di serenità in un periodo particolarmente complesso”, dettaglia Dominici.

Nasce così ‘Pensieri Felici on the Road’, iniziativa che negli anni si è trasformata in una vera e propria azione collettiva. Ogni anno, soprattutto intorno al 20 marzo ma anche in altri momenti dell’anno, gruppi di persone partecipano all’iniziativa distribuendo biglietti con pensieri positivi nelle strade delle proprie città, nei negozi e in altri spazi pubblici.

“Il modo migliore per partecipare o per informarsi sui gruppi della propria città è seguire il gruppo Facebook ‘Pensieri Felici on the Road’ a questo link”, spiega.

Al progetto hanno aderito anche i volontari dell’associazione di clownterapia Vip Pinerolo, di cui Dominici fa parte dal 2016. Alcuni tra i volontari dell’associazioni partecipano alle attività di diffusione dei messaggi, talvolta indossando il loro camice da clown. Su ogni biglietto viene solitamente indicato l’hashtag ‘#pensierifeliciontheroad’, inserito per permettere a chi trova il messaggio di risalire al progetto e, se lo desidera, unirsi alla comunità online che condivide e promuove l’iniziativa, in particolare attraverso il gruppo Facebook dedicato.