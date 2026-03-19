Al Primo Liceo Artistico di Torino una magnolia per Korynna

Giovedì 19 marzo nel cortile del Primo Liceo Artistico di Torino, in Via Giulio Carcano, è stata piantata una magnolia in ricordo di Korynna, studentessa scomparsa lo scorso anno a soli 19 anni.

La cerimonia, realizzata in collaborazione con la Città metropolitana di Torino, ha rappresentato un momento di raccoglimento e condivisione per tutta la comunità scolastica. La magnolia, simbolo di bellezza, fragilità e rinascita, è diventata così un segno vivo e duraturo della memoria della ragazza.

Accanto alla piantumazione, gli studenti e le studentesse hanno voluto omaggiarla con un gesto artistico collettivo: nel cortile della scuola sono stati realizzati alcuni mandala floreali.

La consigliera metropolitana delegata all’Istruzione Caterina Greco e la dirigente scolastica Patrizia Tarantino hanno voluto sottolineare l’importanza della prevenzione, dell’ascolto e del supporto psicologico per ragazzi e ragazze nella delicata fase dell’adolescenza, cosi come la mamma di Korynna con grande forza ha voluto rivolgersi direttamente a ragazzi e ragazze: "chiedete aiuto, parlate con qualcuno di cui vi fidate, non tenete tutto dentro. Io sono qui, disponibile per chiunque senta il bisogno di parlare, anche solo per condividere un momento di fragilità. Nessuno deve sentirsi solo. La magnolia, ora radicata nel cortile del liceo, crescerà insieme alla memoria di Korynna. Un simbolo silenzioso ma potente, abbiatene cura ogni giorno".