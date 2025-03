L'area cani della discordia, inaugurata nel 2022 chiude per motivi di sicurezza [FOTO]

Inaugurata nel luglio del 2022, dopo la demolizione del circolo Rastel Verde, l’area cani del parco Cavallotti di corso Toscana angolo corso Cincinnato ha avuto vita breve. Almeno per il momento. A gennaio, infatti, l’amministrazione comunale ha chiuso, causa motivi di sicurezza, lo spazio per gli amici a quattro zampe. In attesa di nuovi lavori, quelli promessi dall’assessore al Verde di Palazzo Civico Francesco Tresso in risposta all’interpellanza del consigliere comunale del M5s, Andrea Russi. [L'area cani delle polemiche]

Dibattito alla 5

Ma facciamo un passo indietro. La questione è dibattuta in Circoscrizione 5 da sempre. “L’area cani era già stata data con un vizio edile. Tanto che il giorno stesso che l’avevamo presa in carico ci eravamo permessi di fare notare alcune cose” così il coordinatore all’Ambiente, Giorgio Tassone. A maggio del 2024 il sopralluogo del centro civico con i tecnici. E la conta delle magagne: le reti esterne un po’ difettose, la rete di mezzeria danneggiata. Fino alla proposta di aprire il cancello tra i due spazi (cani di taglia grande e cani di piccola taglia) trasformandola in un’area unica. “Previa chiusura di una delle due porte laterali” ha specificato Tassone. Dopo l’interpellanza del consigliere M5S della Cinque Pasquale Frisina, l’amministrazione centrale ha deciso (forse inaspettatamente) di chiudere il rettangolo motivandolo con un generico “motivi di sicurezza”. Una sorpresa per il consigliere Frisina che si aspettava, al contrario, una accelerata nei lavori. “Ma non c’erano le condizioni per doverla chiudere a tutti gli effetti - precisa ancora Tassone - Con i fondi delle manutenzioni avevamo già messo mano all’area cani togliendo la rete di mezzeria e facendo piccole riparazioni spot sulle reti che si sollevavano e venivano tagliate”. [L'ingresso dell'area cani]

“Troveremo i fondi”