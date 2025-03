Camion va a fuoco in via Paolo Veronese, delicato intervento dei Vigili del fuoco

Nella mattinata di oggi, giovedì 20 marzo, sono dovute intervenire diverse squadre del Comando, tra cui la 61 e la 22 oltre all'autobotte, per lo spegnimento di un camion compattatore in via Paolo Veronese.

L'utilizzo degli schiumogeni

L’incendio ha coinvolto un'ulteriore vettura ma le squadre sono riuscite a contenerlo prima che potesse intaccare le strutture limitrofi, anche grazie all’utilizzo di agenti schiumogeni.