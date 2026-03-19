Incidenti e devastazioni al corteo pro Cospito, chieste condanne fino a 12 anni per 18 anarchici

Condanne da un minimo di 5 anni e 6 mesi ad un massimo di 12 anni sono state chieste - come riferisce l'agenzia di stampa Ansa - al processo contro diciotto anarchici per gli incidenti che si verificarono nel centro di Torino nel marzo 2023 durante un corteo di solidarietà ad Alfredo Cospito, per protesta contro il regime di 41 bis cui era sottoposto.

Contestato il reato di devastazione

A sostenere l'accusa è stato il pubblico ministero Paolo Scafi, che ha contestato il reato di devastazione.

A suo giudizio i dimostranti usarono violenza contro la polizia per sfasciare e mettere a ferro e fuoco la città. "Non si trattò - ha detto - di un corteo pacifico in cui infiltrarono dei violenti, ma di una devastazione organizzata".