Non solo la condanna, Gdf e Procura stringono le maglie per sequestrare i beni delle organizzazioni criminali a 360 gradi

Una firma per rendere ancora più efficace l’aggressione ai patrimoni illeciti , dunque la loro confisca da parte dello Stato. È stato siglato oggi presso il Comando regionale di Piemonte e Valle D’Aosta della Guardia di Finanza il protocollo d’intesa che apre nuove strade per la lotta alla criminalità organizzata in tutte le sue forme: dall’usura al traffico di sostanze stupefacenti.

“Solo l’aggressione al patrimonio e al portafoglio è quello che viene temuto dalle organizzazioni criminali, più della pena personale ”, dice il procuratore generale della Repubblica di Torino, Lucia Musti . “ E questo accordo non è una novità, ma un rinnovo di uno strumento che già esiste e che ha trovato in Brescia la procura capofila ”.

Tra le novità, un nuovo passaggio contempla la possibilità di verificare se ci sono ricchezze sproporzionate accumulate dal condannato. Questo anche se non riguardano direttamente i fatti per i quali è stato processato. Una verifica che raramente viene fatto in precedenza, con un iter processuale che tende a concentrarsi sul singolo episodio e non sul contesto generale. Una “radiografia patrimoniale”, insomma, a 360 gradi.