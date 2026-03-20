Riapre il cinema Lux di Torino dopo lo stop tecnico delle scorse settimane

Oggi, venerdì 20 marzo 2026, riapre il cinema Lux di Torino: dalle 18.30 apertura al pubblico, alle 19.20 la prima proiezione. La commissione comunale di vigilanza che si è riaggiornata in mattinata, ha dato la conferma alla riapertura in seguito a un intervento tecnico, reso necessario dopo il sopralluogo di gennaio.

"Confermiamo la riapertura del cinema Lux che è rimasto chiuso in queste settimane a causa del guasto di una componente tecnica, rilevata in fase di sopralluogo della Commissione Comunale di Vigilanza. Come avevamo anticipato in quell’occasione si è trattato di un problema di natura tecnica che pur non pregiudicando la sicurezza degli spettatori non ci ha reso temporaneamente possibile proseguire l’attività cinematografica" riferisce Alessandro Rossi, amministratore delegato di Movie Planet gestore tra gli altri del Cinema Lux di Torino.

"Pur dispiaciuti di questa interruzione, Agis apprezza l’attenzione e lo svolgimento di un iter che ha portato finalmente alla riapertura del Lux di Torino, ringraziamo come sempre gli esercenti per la disponibilità a offrire un servizio di qualità e in piena sicurezza" è il commento di Marta Valsania, segretaria generale Agis Piemonte Valle d'Aosta.