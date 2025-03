Il 21 marzo a Torino la poesia viaggia sul tram storico

Il 21 marzo a Torino la poesia prende il tram. Domani infatti il mezzo storico diventerà teatro di parole, un viaggio che attraversa le strade della città. Per l'inizio della Primavera GTT invita il pubblico a salire a bordo de "Poesia in Movimento": un evento in occasione della giornata mondiale dedicata versi e rime.

Le informazioni

Un’esperienza unica di letture itineranti su un mezzo simbolo della storia torinese. La partenza è fissata in piazza Carlo Emanuele II (Carlina), capolinea lato sud. Sono previste tre corse serali (20:30 - 21:30 - 22:30) della durata di circa 40 minuti. Un evento per lasciarsi trasportare dalla voce di chi legge e dall’atmosfera senza tempo del tram storico, in un percorso in cui città e versi si intrecciano, fermata dopo fermata.

Prenotazione obbligatoria con offerta libera su https://poesiainmovimento.eventbrite.it.