Incidente sulla statale 25 a Sant'Antonino di Susa: donna rimane incastrata nell'abitacolo

Incidente stradale questa mattina, giovedì 20 marzo, alle ore 7, sulla SS25, nel comune di Sant'Antonino di Susa, all'altezza dell'incrocio con via Roma. Il sinistro ha coinvolto una Fiat Panda, con una passeggera che è rimasta incastrata nell'abitacolo.

Per liberarla, sono intervenuti i vigili del fuoco di Susa, coadiuvati dai volontari di Borgone e Sant'Antonino. Il personale dei vigili del fuoco ha lavorato a stretto contatto con il 118 per estrarre la donna dall'auto e metterla in sicurezza. Non si segnalano feriti gravi.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Susa, due ambulanze del 118 e il personale ANAS, per gestire la viabilità e garantire la sicurezza durante le operazioni di soccorso.

Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. La situazione è stata completamente risolta intorno alle 9.