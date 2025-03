Moncalieri, iniziato il conto alla rovescia per la quarta edizione di Bike Experience, il Festival del cicloturismo

Il conto alla rovescia è già iniziato: il mondo della due ruote si dà appuntamento a Moncalieri. Sabato 12 e domenica 13 aprile sarà il cuore verde di Cascina Le Vallere – Aree Protette Po piemontese, in corso Trieste 98 a Moncalieri, a ospitare la quarta edizione di Bike Experience, Festival di cicloturismo, a ingresso gratuito. È il secondo appuntamento più importante rivolto al cicloturismo, per dimensioni, a livello italiano, il primo nel Nord-Ovest d'Italia.

Iniziativa nata nel 2022

Creato nel 2022 dall'associazione Torino Bike Experience, nelle prime tre edizioni ha visto la partecipazione di oltre 15mila persone, centinaia di ospiti, espositori e associazioni. «Bike Experience nasce per creare una vetrina delle associazioni, delle attività e dei progetti che si occupano di cicloturismo nel nostro territorio - spiega Alessandro Ippolito, curatore del Festival - Ma l'idea è che questa non sia una fiera campionaria, ma un festival esperienziale: si viene a vedere biciclette e accessori, ma si partecipa altresì ad attività, si ascoltano testimonianze e racconti di cicloturisti, si raccolgono consigli di biomeccanici e nutrizionisti».

Un contenitore, dunque, di proposte con, a corredo, quattro escursioni gratuite. Non mancano, nella due giorni attività outdoor nel parco e per famiglie, dalla caccia al tesoro al giardino del benessere dove ristorarsi, dalla mostra di bici vintage a quella dedicata ai LEGO.

Il Festival di cicloturismo gode del patrocinio di Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Città di Moncalieri, Ente parco del Po piemontese e Uisp Piemonte. Main partner Liv e Giant, Uisp ciclismo Piemonte. Tecnical partner Ferrino, Komootitalia, Vittoria Assicurazioni, Svitol, TorinoBricks, Rainbowellness.

L'edizione 2025: tutte le novità

Questa edizione non sarà solo Festival del cicloturismo, ma soprattutto un festival del cicloturista. L'appuntamento di quest'anno ruota, infatti, attorno ai bisogni di chi sceglie la bicicletta. Focus il cicloturismo come strumento per il benessere personale, della famiglia e dei gruppi che lo praticano.

Ogni persona - dal neofita al professionista, da chi utilizza la bici in città a chi la usa per viaggiare - ha la possibilità di scoprire, ascoltare, condividere esperienze e consigli su tutto ciò che ruota intorno alle due ruote. «Il fulcro delle attività per l’edizione 2025 saranno i workshop - continua Ippolito - I partecipanti potranno approfondire i più svariati argomenti, dalla meccanica delle biciclette all'arte dell'imballo delle bici, dalla cartografia a come fare il tagliando alla propria due ruote e come poter fotografare e raccontare le avventure in bici».

Il Festival del cicloturismo in Piemonte è un progetto di Torino Bike Experience, associazione nata nel 2018 con l’obiettivo di promuovere una cultura a due ruote dove la bici è divertimento, sport, mezzo di trasporto e di trasformazione sociale. L’associazione, durante l'anno, propone numerose attività alla scoperta delle ricchezze del territorio, promuovendo l’uso della bici per rendere la città sempre più ciclabile, ecologica e a misura di persone. Organizza iniziative come "Langaride", la Pasquetta in bicicletta tra vigne e degustazioni, il NordOvest Divide, il Monferrato Bike Experience e PedalanPo, proprio in collaborazione con l’Ente parco del Po Piemontese e la prima edizione di Valsangone Bike Adventure, a Giaveno a maggio.

Tutti i numeri della manifestazione

Se nella prima edizione di Bike Experience gli espositori erano 20, lo scorso anno 45, quest'anno si è saliti a 50 espositori. I marchi presenti sono 200.

I workshop sono 10, quattro le escursioni (nel 2024 hanno pedalato circa 500 ciclisti). Prevista una pista junior di 1000 metri quadrati che vedrà la presenza dei tecnici nazionali UISP.

Orari di apertura e accesso totalmente gratuito

Il festival si inaugura, alla presenza delle autorità, sabato 12 aprile alle 9,30. Alle 10 l'apertura al pubblico, dalle 11 partono le attività. Sabato il Villaggio Expo chiude alle 18. Dalle 18,30 c'è il "Bike Party" in Cascina.

Domenica 13 aprile apertura al pubblico alle 10, con attività dalle 11. La chiusura alle 18.

Il festival è gratuito, così come tutte le attività proposte.

E' consigliata la prenotazione su https://bikepiemonte.it/

L'edizione 2025 di Bike Experience si presenta con alcune novità:

Spazio cerca itinerari, mete ed eventi. In questo spazio, ci sarà una grande mappa del Piemonte con tutti i prossimi appuntamenti dedicati al gravel e al cicloturismo e, poi, itinerari e spunti di viaggio. Sarà un'area in cui si potrà trovare informazioni per avventure in bicicletta, si visioneranno proposte di viaggi organizzati e attività di associazioni che operano nel mondo del cicloturismo.

Spazio cerca compagni di avventure. Un'area dedicata ai nuovi incontri, alle nuove amicizie: ci si potrà proporre con le proprie escursioni oppure trovare persone o associazioni che stanno organizzando nuove avventure . C'è la possibilità di registrarsi sul sito o durante le due giornate del festival.

Il giardino del benessere. Un'area dedicata al benessere del cicloturista, dello sportivo e della persona. Il giardino è creato in collaborazione all'Associazione Rainbowellness che opera in tutta Italia: ne fanno parte operatori del benessere fisico, mentale e psicologico. Saranno a disposizione dei visitatori per un momento di relax o magari per scoprire pratiche che possono migliorare la condizione fisica e mentale in vista della prossima avventura in bicicletta.

Area sostenibilità: upcycling con Ferrino. Grazie alla collaborazione con Ferrino, ci sarà spazio dedicato proprio al recupero e al riutilizzo dei materiali di scarto delle tende tecniche del marchio Ferrino. In diretta e di persona, le sarte di Ferrino comporranno borse e accessori con i materiali di scarto per un riutilizzo circolare del materiale tecnico.

Area sostenibilità: riuso e riciclo con Cingomma. In collaborazione con Cingomma è previsto il recupero dei copertoni consumati delle biciclette: portando copertoni consumati, si potrà avere anche un omaggio personalizzato. Cingomma di Torino produce accessori moda e oggetti riciclando il materiale di scarto.

Area sostenibilità: gioielli con componenti di bici. Grande novità per il mondo femminile ma non solo: in collaborazione con Creato ci sarà la possibilità di vedere (e acquistare) alcuni gioielli creati con componenti di bici. Tutto questo per un riutilizzo dei materiali ormai usurati che vengono smontati dalle biciclette.

Mobilità sostenibile. Il festival promuove la mobilità sostenibile, con un focus su biciclette elettriche, cargo bike e folding bike.

Campo base Ferrino. Gli amanti del cicloturismo troveranno il Campo Base Ferrino, un'ampia esposizione di tende, attrezzature e accessori per viaggi e cicloturismo. Inoltre, saranno disponibili camper e tende da tetto per le prossime avventure on the road.

Spazio tende gratuito. Per accogliere cicloviaggiatori e cicloviaggiatrici, cicloturisti e donne amanti delle pedalate, è stato allestito uno spazio tende gratuito all'interno del parco.

Le escursioni

Bike Experience organizza quattro escursioni gratuite.

SABATO 12 APRILE

ORE 10,30 GRAVELLATA -in collaborazione con Gravel Bike Torino

Sabato 12 aprile ore 10,30

Itinerario pianeggiante di circa 70km tra strade bianche e strade a basso traffico. Formula Randonnée senza guide. A cura di Gravel Bike Torino che terrà il passo del gruppo per l’itinerario.

ORE 14 Ccpink Piedmont Tour organizzato dalle Ccpink E Liv

Sabato 12 aprile ore 14

Itinerario di circa 35km alla scoperta dei territori circostanti. A cura delle CCpink. Main sponsor Liv Cycling Italy con possibilità di test bike.

DOMENICA 13 APRILE

ORE 11 CICLOTURISMO IN FAMIGLIA - in collaborazione con Torino Bike Experience E Uisp

Itinerario pianeggiante di circa 40km all’interno delle aree del parco fluviale del Po. L’escursione formato famiglia del festival a cura di Torino Bike Experience e con le guide ciclistiche Uisp.

ORE 14 160 BIKE - in collaborazione con 160cm

Itinerario di circa 15km per promuovere l’utilizzo inclusivo della bicicletta anche a scopi terapeutici. Due ruote e non solo: trike bikes, foldinge cargo per pedalare insieme.

A cura di 160cm – pedalare con la sclerosi multipla, con Fabio Wolf.

Il programma dei workshop

Sabato 12 e domenica 13 aprile ore 11

Imballaggi da maestro. Come imballare la bicicletta a regola d’arte ed evitare spiacevoli sorprese durante il trasporto.

Sabato 12 e domenica 13 aprile ore 12

Manutenzione e pulizia.

Ogni buona pedalata comincia da una corretta manutenzione. Scopri come fare il tagliando alla tua bici e goderti il viaggio senza intoppi.

Sabato 12 e domenica 13 aprile ore 14

Borse da bikepacking

La partenza comincia… dai bagagli! Scegli le borse più adatte e scopri come gestire le fasi preliminari e l’organizzazione di un cicloviaggio.

Sabato 12 e domenica 13 aprile ore 15

Self help: istruzioni per l’uso

Impara l’arte di risolvere i piccoli problemi durante le tue pedalate, che siano brevi o viaggi i consigli degli esperti ti aiuteranno.

Sabato 12 e domenica 13 aprile ore 16

Racconta il tuo viaggio

Consigli pratici per fare in modo che la tua avventura sui pedali lasci la sua impronta con un reportage fotografico. Attrezzatura, trucchi e suggerimenti da Edoardo Frezet alias Cicloreporter.