A Riva di Pinerolo aperto il Castello di Motta Santus per le Giornate Fai di Primavera

Immerso nel verde, il Castello di Motta Santus, situato a Riva di Pinerolo, aprirà le sue porte al pubblico domani, sabato 21, e domenica 22 marzo. A occuparsi delle visite guidate, dalle 10 alle 18, sarà il gruppo pinerolese del Fondo per l’Ambiente Italiano, in occasione della 34esima edizione Giornate Fai di Primavera.

Il ponte levatoio, la cappella e le sale al piano terra sono testimoni di una storia lunga secoli. Oggi è una proprietà privata, abitata e vissuta dai discendenti di Giuseppe Ignazio Santus, che diede al castello il nome definitivo dopo l'estinzione della famiglia Berna, nobili pinerolesi e primi proprietari, avvenuta nel 1617 per mancanza di eredi maschi.

Non è richiesta la prenotazione. Le visite, a offerta libera, dureranno circa 45 minuti e l’ultimo ingresso sarà consentito alle 17,30.

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