Venaria, prende forma il nuovo ponte sul Ceronda [FOTO]

A Venaria Reale proseguono i lavori per la realizzazione del nuovo ponte sul torrente Ceronda. La settimana scorsa sono state posate le travi prefabbricate che costituiscono l’impalcato della nuova infrastruttura. Grazie all’ottimizzazione della collocazione della gru utilizzata per il varo delle travi, è stato possibile limitare all’area di cantiere la sagoma della gru stessa, consentendo di rendere nuovamente possibile già nel primo pomeriggio di venerdì 13 marzo la circolazione in entrambi i sensi sulla Strada Provinciale 1 in prossimità della rotatoria di via Stefanat. Il senso unico alternato è stato limitato al periodo di movimentazione delle travi dai mezzi di trasporto alla sede definitiva. Nella mattinata di sabato 14 per alcune ore è stata nuovamente introdotta la circolazione a senso unico alternato, sempre per consentire la movimentazione delle travi dai mezzi di trasporto alla sede definitiva.

L’avanzamento delle lavorazioni prevede il completamento dell’impalcato del ponte, a cui seguirà la ricollocazione nella sede definitiva di tutti i sottoservizi, attualmente collocati sul pipe rack (struttura di carpenteria metallica). Le operazioni in corso riguardano la formazione dei traversi in cemento armato in corrispondenza delle spalle e delle pile. A seguire è prevista la posa delle predalles (lastre piane in calcestruzzo tralicciate prefabbricate), che è propedeutica all’armatura e al successivo getto della soletta d’impalcato. Nei giorni scorsi sono state completate le bitumature con conglomerato “binder” nella rotatoria Castellamonte e in via Castellamonte e la segnaletica orizzontale. Contemporaneamente, proseguono le attività riguardanti la parte impiantistica, con il completamento dei collegamenti elettrici e di illuminazione pubblica della rotatoria di via Stefanat, dell’innesto di via Stefanat e della rotatoria Castellamonte.