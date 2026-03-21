Cento candeline e più per il Cai Pinerolo aspettando di tornare nella sede storica

Una storia che ha origine quasi 150 anni fa, tra alpinismo ed escursionismo sui pendii delle valli pinerolesi, ma che di fatto è ufficialmente riconosciuta solo dal 1926. La sezione Pinerolo del Club Alpino Italiano ha pensato a delle iniziative, programmate durante tutto l’anno. per festeggiare questo traguardo. Domani, 22 marzo, per esempio, verrà inaugurato il ‘Sentiero dei castagni’.

La storia

“Il Cai Sezione Pinerolo nasce in realtà nel 1877, con il presidente Giorgio Davico, e facendo i conti ci stiamo dunque avvicinando ai 150 anni. Ha però subito un primo scioglimento nel 1904, per poi essere rifondata nel 1907, e un secondo nel 1916 durante la Grande Guerra, ricostituendosi ufficialmente nel gennaio 1926, con presidente l’ingegnere Molteni – spiega Giuseppe Traficante, presidente della sezione di Pinerolo al suo terzo mandato e parte del gruppo dal 1994 –. Attualmente a livello centrale ci riconoscono questi 100 anni, ma tra i nostri obiettivi c’è quello di ricostruire la storia della sezione per recuperare e aggiungere anche gli altri”.

Nel suo secolo di vita, come tutte le altre sezioni, si è sviluppata man mano sul territorio organizzando attività tra cui quelle di alpinismo, escursionismo, scialpinismo e arrampicata: “All’inizio si trattava di gite sociali, poi sono nate le scuole di alpinismo e scialpinismo, attualmente inglobate in una scuola intersezionale”.

Il numero dei soci oggi supera quota 800 e dallo scorso anno è stata messa in piedi una sezione giovani, riunendo i ragazzi tra i 18 e i 35 anni. Sono circa 120 soci e lavorano in continuità con il resto del gruppo.

Il nodo via Sommeiller

Una questione che si spera possa essere risolta il prima possibile è quella riguardante la sede storica in via Sommeiller 26, chiusa per inagibilità dopo che la soletta al pian terreno aveva ceduto in seguito ai lavori di ristrutturazione in corso nella stessa palazzina. Per i lavori ci vorranno almeno due anni e attualmente il gruppo svolge le proprie attività, corsi di formazione, incontri e assemblee dei soci, nei locali della Società Operaia di Mutuo Soccorso, in via Silvio Pellico 19. “Ovviamente siamo grati al Soms che ci ospita, ma gradiremmo tornare a casa nostra: siamo lì da quasi 60 anni e buona parte della nostra storia si è sviluppata tra quelle mura”, precisa Traficante.

Le iniziative

Dopo i primi festeggiamenti dello scorso 3 febbraio, il Cai Pinerolo ha lanciato un concorso fotografico, con tema ‘Le stagioni della montagna’, che durerà fino al 30 giugno ed è rivolto ad adulti e ragazzi. Per ulteriori informazioni è possibile visitare questo sito.

Venerdì 13 marzo c’è stata la proiezione del video ‘Il rifugio Melano - nascita ed evoluzione’, a cura di Gianfranco Bivi, domani 22 ci sarà la Festa di Primavera con l’inaugurazione del Sentiero dei Castagni, escursionismo e mtb con pranzo sociale al rifugio Melano.

Il ritrovo è alle 9,30, al piazzale del Cret sulla strada Talucco-Crò. Il percorso è di 4 km, con dislivello positivo di 200 metri e un tempo di percorrenza stimato in un’ora e mezza. Pochi metri prima del parcheggio, a destra, si trova un picchetto, da cui parte il percorso indicato dai segni bianchi e rossi. Il tragitto tocca il parcheggio dell’agriturismo ‘Pinareul Arios’ e incrocia la strada che sale al Colle Ciardonet. Si scende verso l’agriturismo ‘Fiorendo’, sopra il quale inizia un sentiero affiancato da decine di castagni ultracentenari, con la presenza di policrome sculture in legno, raffiguranti abitanti del bosco reali o immaginari. L’anello incrocia il Sentiero 049 e sale sino al Colle Ciardonet, poi si prende lo 061 e si prosegue verso il Crò, rasentando le rovine della borgata Cossulera, sino a ridiscendere verso il Cret.

Venerdì 17 aprile si terrà la proiezione di ‘Cordillera Blanca, un trekking dell'altro mondo’, a cura di Roberto Maina, mentre giovedì 7 maggio sarà il momento del video ‘In Merica – cicloalpinismo in Bolivia, Cile, Argentina’, a cura di Valter Perlino. Martedì 2 giugno si percorrerà il Trail del Forte di 20 chilometri, con l’inaugurazione del Sentiero Agostino Benedetto, mentre domenica 7 verrà inaugurato il Sentiero degli Aironi, evento inserito all’interno della Notte delle Muse.

A settembre, durante la Fiera dell’Artigianato, il 10 si terrà la premiazione del concorso fotografico ‘Le stagioni della montagna’ e fino al 14 sarà aperta la mostra con gli scatti premiati. Negli stessi giorni un evento speciale con ospite l’alpinista Nives Meroi, in via di definizione. Sabato 12 settembre si esibiranno i cori Le Due Piazze, La Baita di Cuneo, Coro femminile Valtellina, Coro Monte Sabotino Gorizia, in versione itinerante nel centro di Pinerolo. Domenica 13 settembre sarà il momento delle bande musicali di Pomaretto e Frossasco.

Due proiezioni concluderanno il programma: venerdì 16 ottobre ‘Nepal’, di Luciano Gerbi, e giovedì 12 novembre ‘100 anni di Alpinismo Pinerolese’, a cura del Club Alpino Accademico Italia.