Villaretto, in arrivo un nuovo punto acqua Smat: risposta alle richieste del quartiere

Dopo anni di richieste e segnalazioni, il punto acqua Smat al Villaretto è pronto a diventare realtà. L’annuncio, rilanciato nelle scorse ore anche sui social dalla consigliera Roberta Braiato, insieme al presidente della Circoscrizione 6 Valerio Lomanto e alla coordinatrice al Verde, Giulia Zaccaro, conferma l’avvio dell’intervento che porterà nel quartiere la cosiddetta “casetta dell’acqua”.

Percorso avviato nel 2022

Si tratta di un servizio atteso da almeno quattro anni dai residenti della zona nord della città, che presto potranno rifornirsi direttamente in quartiere di acqua potabile pubblica, sia naturale sia frizzante. Un risultato che arriva al termine di un percorso avviato già nel 2022 e costruito attraverso il lavoro congiunto tra Circoscrizione 6, Comune di Torino e Smat.

Il progetto rientra nel piano di potenziamento delle casette dell’acqua sul territorio cittadino, approvato dal Consiglio comunale, che prevede l’aumento delle installazioni complessive. Quella del Villaretto sarà una delle nuove postazioni previste, andando a rafforzare la rete già esistente nella zona, dove sono presenti altri punti in strada San Mauro e largo Gottardo.

“È il risultato di un lavoro portato avanti con determinazione, fatto di richieste formali e confronto costante con tutti i soggetti coinvolti”, aveva sottolineato il presidente Lomanto nei mesi scorsi, evidenziando il valore concreto dell’intervento per il territorio.

Forte impatto sul territorio

Oltre a rappresentare un servizio di prossimità molto atteso, il punto acqua ha anche una forte valenza ambientale. I dati Smat parlano chiaro: nel 2025 i punti acqua hanno erogato milioni di litri di acqua pubblica, contribuendo a ridurre in modo significativo il consumo di plastica e le emissioni di CO₂.

L’arrivo della casetta al Villaretto viene quindi letto anche come un segnale di attenzione verso un quartiere che da tempo chiede maggiori servizi. “Una bella vittoria per i residenti”, per la consigliera Braiato. Ora si attende solo l’installazione definitiva, che porterà a compimento un percorso lungo ma condiviso.