Teatro Marchesa ed Ecomuseo Urbano, pubblicato il bando per la gestione condivisa

Nuove prospettive per la gestione culturale della Circoscrizione 6. È stato pubblicato l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata alla co-programmazione del Teatro Marchesa e dell’Ecomuseo Urbano, due spazi strategici per la vita culturale e sociale del territorio.

L’iniziativa è rivolta agli enti del Terzo Settore, chiamati a partecipare attivamente alla definizione dei progetti e delle attività future all’interno delle due strutture. L’obiettivo è costruire un modello condiviso di gestione, capace di valorizzare le risorse locali e rafforzare il ruolo di questi luoghi come punti di riferimento.

Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 24 del 17 aprile 2026. Si tratta di una fase preliminare, volta a raccogliere proposte e contributi utili per delineare una progettazione partecipata, in linea con i bisogni culturali e sociali del quartiere.