I ‘Piccoli animali’ crescono e si spostano da Luserna San Giovanni a Lusernetta

‘Small Animals’, mostra scambio di piccoli animali, trasloca da Luserna San Giovanni a Lusernetta e approda anche a Bagnolo Piemonte. Inaugurato lo scorso anno dall’Associazione allevatori piccoli animali (Aapa), l’evento si svolgeva una volta al mese sotto la tettoia del mercato coperto di piazza Savines-Le-Lac, in centro paese. Le difficoltà logistiche ed economiche hanno spinto il direttivo dell’associazione a scegliere di spostare sede e mostra in un altro Comune. “Da quando siamo partiti con l’evento ci sono arrivate richieste da diversi paesi per organizzare ‘Small Animals’ da loro e in alcuni casi le Amministrazioni comunali ci hanno fatto delle offerte veramente vantaggiose” rivela Fredi Charbonnier, presidente di Aapa. Gli inviti sono arrivati dai comuni di Castagnole Piemonte, Saluzzo, Barge, Bagnolo Piemonte e Lusernetta: “Abbiamo fatto un’assemblea in cui la maggioranza ha scartato Castagnole Piemonte e Saluzzo per la distanza e ha scelto poi Lusernetta per rimanere in Val Pellice” spiega.

Il primo appuntamento a Lusernetta sarà domenica 15 aprile, dalle 7 alle 13, nel piazzale delle scuole: “A differenza di ciò che accadeva a Luserna San Giovanni, il Comune ci ha offerto la piazza gratuitamente e ci ha assegnato anche una sede e uno spazio per il magazzino” aggiunge Charbonnier. Al momento la sede dell’associazione è al municipio, ma poi verrà spostata all’ex canonica di cui è prevista la ristrutturazione.

‘Small Animals’ sarà visitabile a Lusernetta ogni terza domenica del mese, ma l’attività di Aaapa non si fermerà qui: “Ogni ultima domenica del mese saremo invece a Bagnolo Piemonte sotto il porticato di Largo Berlinguer e via Fanti d’Italia, con l’associazione ‘la Gent ij mesté e le tradisiun ed Bagneu’ conclude Charbonnier. Altre mostre scambio verranno proposte in diversi altri Comuni in occasione delle fiere e delle feste.