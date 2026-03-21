Manutenzione aree gioco, il giardino Jaquerio si mangia metà bilancio: "Ma ora il Comune ci aiuti"

Il giardino Jaquerio di corso Taranto ha assorbito metà del bilancio destinato alla manutenzione delle aree gioco (13mila euro su 25mila). E' il dato emerso in commissione Ambiente della Circoscrizione 6, raccontato dalla coordinatrice Giulia Zaccaro. Un dato ancora più preoccupante se si pensa che i fondi nemmeno sono bastati a risolvere tutte le criticità, per la maggior parte dovute agli atti vandalici.

Cosa è stato fatto

Negli ultimi mesi, tra dicembre 2024 e settembre 2025, i tecnici hanno lavorato a fondo: le altalene sono state rimesse a nuovo, il trenino ripristinato, la giostra Gyrosat adattata anche per bambini con disabilità, e la struttura Aeroskate completamente revisionata. Anche la pavimentazione antitrauma è stata rifatta in più punti con materiali certificati, mentre tutte le strutture sono state controllate e messe in sicurezza.

Lomanto: "Non basta"

Nonostante i lavori, il presidente della Circoscrizione, Valerio Lomanto, è intervenuto a gamba tesa. "Il giardino Jaquerio è enorme e avrebbe bisogno di almeno 60-70mila euro per un vero restauro. Chiediamo una mano al Comune: il tasso di danni ai giochi è altissimo. Prendiamo esempio dai giardini Montanaro, ormai devastati".

Evidenti, ancora una volta, le difficoltà di gestire le aree verdi con fondi circoscrizionali limitati. Da qui la proposta del consigliere M5S, Fabio Cambai, di accentrare la manutenzione delle aree gioco (come già è stato fatto per il taglio dell'erba). "Da soli non possiamo farcela - ha osservato la consigliera del Pd, Isabella Martelli - ma sarebbe un peccato lasciare il giardino così, con rampicanti e arbusti da curare". Polemico il consigliere della Lega, Enrico Scagliotti: "negli ultimi cinque anni non sono stati fatti interventi straordinari, ora ci troviamo in una situazione molto complicata".

Priorità per il futuro

Qualche spiraglio per il futuro dai tecnici comunali. Il giardino Jaquerio, secondo quanto riferito, avrà priorità alta nei prossimi progetti di manutenzione straordinaria. "Di concerto con l’assessorato e gli uffici tecnici faremo un tavolo con le Circoscrizioni e valuteremo tutto".