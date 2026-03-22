Ex scuola di via Bruere, scatta l'allarme intrusioni

Si torna a parlare dle futuro dell’ex scuola di via Bruere 261, da anni in stato di abbandono e ora oggetto di nuove segnalazioni da parte dei residenti. A sollevare il caso sono i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Valerio Calosso, Vincenzo Vozzo e Federico Depetris, che parlano di possibili accessi non autorizzati all’interno della struttura.

Segnalazioni dai residenti

Secondo quanto riferito dai consiglieri, negli ultimi giorni alcuni cittadini avrebbero notato la presenza di persone all’interno dell’edificio, alimentando preoccupazione per la sicurezza e il rischio che l’area possa trasformarsi in un punto di ritrovo abusivo.

“La scuola versa da anni in condizioni di grave abbandono - spiegano -, ma ora la situazione sembra peggiorata. Non vogliamo che diventi un luogo di occupazioni o attività illecite”.

Degrado e rifiuti nel cortile

Oltre agli accessi sospetti, viene segnalata anche la presenza di un capanno all’interno del cortile colmo di rifiuti. Una situazione che, secondo l’opposizione, richiede un intervento immediato di bonifica per ripristinare condizioni igieniche e di decoro.

Le richieste al Comune

I consiglieri hanno quindi presentato una richiesta formale al sindaco, chiedendo verifiche urgenti sulla presenza di accessi abusivi e l’adozione di misure preventive, come la messa in sicurezza dello stabile e la chiusura degli accessi, anche attraverso la muratura delle finestre.

Il futuro dell’edificio

Resta aperta anche la questione del futuro dell’ex scuola. “Cosa intende fare l’amministrazione? - si chiedono Calosso, Vozzo e Depetris -. Vendere l’area ai privati o ristrutturarla per restituirla alla cittadinanza?”.