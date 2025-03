In corso Brunelleschi arriva la statua del Marco Cavallo: "No alla riapertura del Cpr"

Dopo il flash mob andato in scena nella serata di ieri in piazza Carignano, nuova protesta a Torino contro l'annunciata riapertura del Cpr. Una copia in vetroresina del 'Marco Cavallo', la statua che negli anni Settanta diventò il simbolo della lotta per l'abolizione degli ospedali psichiatrici, è apparsa nella mattina di oggi, sabato 22 marzo, davanti al complesso di corso Brunelleschi in cui il 24 marzo è prevista la riapertura del Centro di permanenza per i rimpatri.

Alcune decine di manifestanti presenti

L'iniziativa è stata promossa - come riporta l'agenzia di stampa Ansa - da Rete mai più lager, Forum di Salute mentale, Legal Team e Simm (società italiana di medicina delle migrazioni, ndr) ed è intesa come la prima tappa di un tour che toccherà le diverse città italiane dove hanno sede i Centri di permanenza per i rimpatri. Accanto all'installazione di colore azzurro si è formato un presidio con alcune decine di manifestanti.

Nel corso dell'iniziativa è stata rievocata la storia di Moussa Balde, il 23enne originario della Guinea che nel 2021 si tolse la vita nel Cpr di Torino dove era stato portato - perché privo di documenti - dopo essere rimasto vittima di un'aggressione a Ventimiglia.

Ravinale e Diena (AVS): "No alla riapertura"

"Con la riapertura del CPR, voluta dal Governo nonostante l'opposizione del Comune e della cittadinanza, a Torino ci saranno di nuovo persone private della libertà e di cui verrà calpestata la dignità solo perché straniere", dichiarano Alice Ravinale, capogruppo di AVS in Consiglio Regionale e Sara Diena, capogruppo di Sinistra Ecologista in Comune, presenti questa mattina al presidio.