Villar Perosa inaugura il sentiero dedicato alla memoria di Serenella Pascal

Era pronto ormai da mesi ma per inaugurarlo si attendeva la disponibilità della contessa Margherita Agnelli a presenziare. Mercoledì 25 marzo, alle 17, a Villar Perosa verrà presentato il ‘Sentiero Serenella’ percorso ciclopedonale all’interno del parco di villa Agnelli, dedicato all’assessore che aveva seguito le prime fasi di progettazione, Serenella Pascal. Scomparsa a maggio del 2024, aveva sostenuto il progetto finanziato dall’Unione montana Valli Chisone e Germanasca.

“I lavori erano partiti a settembre 2025 e hanno permesso di rendere percorribile a piedi e in bici il tratto di 400 metri circa che collega casa Stella a via Rubino” dettaglia il sindaco Marco Ventre.

Il sentiero è stato attrezzato con punti di sosta con panchine e dotato di illuminazione pubblica in modo che possa essere frequentato anche con il buio.

“Il percorso era già accessibile da diversi mesi ma aspettavamo la disponibilità della contessa Agnelli per poterlo inaugurare” sottolinea il primo cittadino. Una presenza particolarmente significativa per il legame tra Serenella Pascal e la famiglia Agnelli, l’assessora infatti era figlia del capo giardiniere e della governante di casa Agnelli.