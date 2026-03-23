Un incontro per far ripartire il gruppo di auto mutuo aiuto per genitori di adolescenti

Riattivare il gruppo di auto mutuo aiuto di Pinerolo dedicato ai genitori con figli adolescenti. Questo è l’obiettivo dell’incontro organizzato dall’Associazione Ama e in programma mercoledì 25 marzo, alle 17,45, al Circolo Sociale di Pinerolo, in via del Duomo 1.

Anna Ambrosio è la facilitatrice dell’associazione che sta promuovendo la nascita del gruppo: “Sono insegnante da 25 anni e mamma di una ragazza di 19. Ho quindi potuto assistere all’evoluzione delle esigenze degli adolescenti e mi piacerebbe che i genitori potessero trovare un luogo dove potersi aiutare reciprocamente ad affrontarle”.

Un gruppo di auto mutuo aiuto di questo tipo in passato c’era già a Pinerolo: “È stato attivo fino al periodo appena precedente alla pandemia e poi si è sciolto, anche come conseguenza delle difficoltà ad incontrarsi che c’erano in quel periodo”.

Ambrosio vive a Pinerolo dal 2001 e insegna inglese al Liceo Porporato: “Tuttavia ho insegnato anche all’indirizzo tecnico dell’Istituto Buniva e poi in quello artistico. Inoltre, sono stata professoressa alle medie a alle elementari” racconta.

Il suo ruolo all’interno del gruppo di mutuo aiuto non sarà invasivo: “Noi facilitatori non siamo chiamati a dare consigli ma a creare l’ambiente in cui i partecipanti riescano ad aiutarsi tra di loro attraverso il racconto delle loro esperienze e attraverso l’ascolto”.

All’appuntamento di mercoledì, dal titolo ‘Navigare l’adolescenza: essere genitori oggi, in equilibrio tra complessità e incertezze’ interverranno Maurizia Natale del Centro di Psicologia Contatto e i rappresentanti dell’associazione. L’ingresso è libero.