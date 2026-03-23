Centri estivi, a Grugliasco Open day al parco culturale Le Serre

È già ora di pensare all'estate: a Grugliasco tornano i centri estivi. Per confrontarsi con i gestori accreditati e conoscere il programma dei giochi, dei laboratori creativi, delle attività sportive e ricreative, tutte pensate per favorire l'inclusione e il benessere di ogni bambino, l'Amministrazione Comunale invita a partecipare all'Open Day Centri Estivi che si terrà giovedì 26 marzo 2026, dalle 17 alle 19,30 presso lo Chalet Allemand nel parco culturale Le Serre di via Tiziano Lanza 31.

Per maggiori informazioni: l'Ufficio scuola tel. 011 4013331; mail uff.scuola@comune.grugliasco.to.it.