Domenico Mungo e Mao presentano le "Narrazioni urbane" al Blah Blah

Giovedì 26 marzo alle ore 21 Domenico Mungo e Mao presentano “Narrazioni urbane” al Blah Blah (via Po 21) di Torino. Alfieri dell’understatement sabaudo, protagonisti della scena culturale torinese e legati da un’amicizia trentennale e da numerosi progetti comuni, il cantautore Mao e lo scrittore Mungo hanno attraversato insieme stagioni artistiche, sperimentazioni e linguaggi diversi, portando avanti una visione condivisa fatta di impegno, poesia e suono.

Un’occasione per rivivere frammenti di storia cittadina e lasciarsi trasportare in un viaggio tra pagine e canzoni. Un evento che unisce letture, racconti e musica dal vivo, per incontrare lettori e ascoltatori là dove nascono le idee: la miriade di quegli avamposti culturali rappresentati dai club e dai circoli indipendenti. Ospite speciale della serata la scrittrice Natalia Ceravolo.