Santamarea in concerto allo sPAZIO211 con "Anime storte"

Santamarea in concerto da sPAZIO211 giovedì 26 marzo alle ore 21.

Santamarea è la forza del mare che travolge e trascina in un mondo di grancasse, chitarre elettriche,sintetizzatori, cori e voci. Fluidi, acquei ma anche incendiati e giovani, i Santamarea sono tre fratelli di sangue (Stella, Francesco e Michele Gelardi) ed una sorella d'elezione (Noemi Orlando).

L'universo dei Santamarea nasce a Palermo, loro luogo d'origine, da cui traggono ispirazione restituendo sonorità ricercate e testi dall'indole cantautoriale e visiva.

Il loro sound ricorda l'alt pop delle Last Dinner Party e di Florence and The Machine come anche le sonorità alternative/indie di band come Arcade Fire e Alt-J.

Il primo singolo della band "Santamarea" rilasciato a maggio 2023 ha vinto la XXXIV Edizione di Musicultura ed è stato seguito dalla pubblicazione di "Acqua Bagnami" (scelto da Etro per la sonorizzazione della sfilata del 20/09/2023 durante la Fashion Week) e di "Splendere" (aprile 2024). A maggio 2024 i Santamarea si sono esibiti sul palco del Miami Festival e sono stati inseriti nel programma CBCR di Rockit, selezione annuale degli artisti più promettenti della scena musicale italiana.

A novembre 2025 la band pubblica il singolo “Con gli occhi di una lepre”, che anticipa la pubblicazione del disco d'esordio “Anime Storte” per Numero Uno/Sony Music Italy e del primo tour.