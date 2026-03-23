Salone del Libro: il saluto alla primavera con il primo Silent Book Party all'Orto Botanico

Il Salone Internazionale del Libro di Torino accoglie la primavera con due speciali appuntamenti all’Orto Botanico di Torino tra libri, cura e natura: il primo Silent Book Party del Salone.

IL SILENT BOOK PARTY “IL MONDO SALVATO DALLA PRIMAVERA”

In occasione della riapertura dell’Orto Botanico di Torino i giardini si trasformano in un rifugio silenzioso per lettrici e lettori, con uno speciale appuntamento di avvicinamento al Salone Internazionale del Libro di Torino e ispirato al tema 2026 Il mondo salvato dai ragazzini. Sabato 28 marzo, dalle ore 10.30 alle 14 il Salone del Libro organizza il suo primo Silent Book Party, dal titolo Il mondo salvato dalla primavera, per invitare a leggere insieme tra i primi fiori che sbocciano e sotto il verdeggiante arboreto. I partecipanti potranno portare il proprio libro oppure lasciarsi ispirare dai titoli in vendita grazie alla libreria Trebisonda. Ognuno potrà scegliere il proprio angolo di verde e immergersi nella lettura. Nello spazio sarà disponibile anche un temporary shop con una selezione di prodotti della linea del Salone del Libro.

Per raccontare il tema della XXXVIII edizione del Salone del Libro, l’Orto Botanico di Torino accoglierà installazioni ispirate al manifesto Il mondo salvato dai ragazzini, che creeranno angoli di lettura e offriranno un’occasione per rallentare, aprire un libro e lasciarsi attraversare dal silenzio.

“PRENDERSI CURA”: QUARTO APPUNTAMENTO CON CUZZOCREA E BENINI

Annalisa Cuzzocrea e Annalena Benini saranno le protagoniste del quarto appuntamento di “Prendersi cura”, il progetto ideato nel 2024 dal Salone Internazionale del Libro di Torino dedicato ai temi dell’ascolto e dell’attenzione verso gli altri, reso possibile dalla collaborazione con il Main partner Esselunga, che dal 2021 sostiene la manifestazione.

Dopo gli incontri con Chiara Gamberale (2024), Andrea De Carlo e Teresa Ciabatti (2025) e con Massimo Gramellini a gennaio, un nuovo appuntamento – organizzato in collaborazione con l’Orto Botanico di Torino – riunirà lettrici e lettori attorno alle pagine di un libro, per riflettere sul valore della cura e dell’impegno verso gli altri, la società e il mondo e, in particolare in questo dialogo, sui temi delle passioni politiche e civili, del femminismo e delle libertà.

Domenica 29 marzo 2026 alle ore 16, all’Orto Botanico di Torino (Parco del Valentino, Viale Mattioli 25), nei suoi giardini all’aperto, ospite speciale sarà Annalisa Cuzzocrea, giornalista, inviata ed editorialista di Repubblica, prima donna a ricoprire la carica di vicedirettrice in un quotidiano italiano (incarico svolto alla Stampa dal 2022 al 2024), autrice e conduttrice del podcast Controvento, in cui racconta e commenta l'attualità politica e sociale italiana. In dialogo con Annalena Benini, giornalista, scrittrice e direttrice del Salone Internazionale del Libro di Torino, Annalisa Cuzzocrea presenterà al pubblico il romanzo E non scappare mai. Miriam Mafai, i segreti e le lotte nella tempesta della storia (Rizzoli). Il libro ricompone la storia e la vita complessa di Mafai, partigiana, giornalista militante, scrittrice e parlamentare – che l’autrice ha incrociato nei primi anni del suo lavoro a Repubblica –, partendo dal Dopoguerra, per arrivare fino ai giorni nostri. Una narrazione che attraversa amori, ferite, scelte e impegni all’insegna dell’indipendenza, dei diritti e delle libertà d’azione per tutte e tutti. La vita di una donna sempre in movimento, protagonista della scena politica e culturale del Novecento italiano, che ha lottato per i valori di uguaglianza, inclusione, equità.

Per info: https://www.salonelibro.it/