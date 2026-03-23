Dotan in concerto a Torino per la seconda data: live allo sPAZIO211

Il cantautore olandese Dotan arriva a Torino con una delle due date italiane dell’European Solo Acoustic Tour, prodotte da Vivo Concerti. La data torinese è prevista sabato 28 marzo 2026 allo Spazio 211 di Torino.

Dopo anni di successi internazionali, Dotan torna in Italia con un nuovo capitolo artistico. La sua musica, oggi più autentica e completa che mai, unisce luce e ombra in brani che parlano di rinascita e connessione. Il suo show promette un’atmosfera intensa e coinvolgente: un rifugio in cui Dotan intreccia racconti, nuove canzoni e i momenti più amati del suo repertorio. Non un semplice concerto, ma uno spazio di incontro, dove lasciarsi attraversare dall’energia e dalla sua inconfondibile magia.

Dotan lasciò il segno per la prima volta nel 2011 con il suo album Dream Parade. Tre anni dopo pubblicò 7 Layers, contenente il suo successo mondiale Home. Dal 2014, la musica di Dotan è apparsa in spot pubblicitari, film e serie di successo internazionali. Dopo un periodo di riflessione, Dotan è tornato con il singolo Numb nel 2019 e l'album Satellites nel 2021. Con l'uscita del suo quarto album A Little Light In The Dark nel 2024, ha riaffermato la sua posizione sulla scena internazionale. Il brano Home, dieci anni dopo la sua uscita, è salito al primo posto nelle classifiche canadesi. Nel 2025 Dotan intraprende il suo A Bigger Light In The Dark Tour, con spettacoli in Belgio, Germania e Italia e pubblica il singolo Last Goodbyes, una canzone in cui fonde testi sentiti con trame acustiche e melodie svettanti, creando un suono intimo, entrando immediatamente nelle classifiche Top 25 Shazam, Top 40 EarOne e Top 5 Indie Airplay.

Per info: https://www.spazio211.com/