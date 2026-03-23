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Cultura e spettacoli | 23 marzo 2026, 18:00

Nayt a Torino per il firmacopie al Mondadori Bookstore

Mercoledì 25 marzo

Nayt a Torino per il firmacopie al Mondadori Bookstore

È uscito “io Individuo”, il decimo album di nayt, tra gli artisti più apprezzati e introspettivi della sua generazione, e mercoledì 25 marzo incontrerà i fan in un firmacopie presso il Mondadori Bookstore di piazza Castello alle ore 17.30. Per modalità di accesso, consultare le pagine ufficiali della location. 

L’album arriva a un anno e mezzo di distanza da “Lettera Q” e già dal titolo si presenta come una riflessione, profonda e senza filtri, sui vari aspetti che vanno a costituire l’identità di un individuo, con le sue diverse sfaccettature.

Nei 13 pezzi che lo compongono, “io Individuo” è un album che si impone come un’analisi sull’individuo all’interno della società, con le sue contraddizioni, limiti e punti di conflitto. Una riflessione necessaria, perché solo ponendo l’attenzione su certi meccanismi – della collettività, dell’industria discografica e dei singoli individui – è possibile far nascere un dialogo e, così, una possibile evoluzione.  


 

comunicato stampa

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