"L'età della paura e del coraggio": il nuovo ciclo di incontri al Circolo dei lettori

Fondazione Circolo dei lettori, in collaborazione con Reale Mutua, dà vita a "L'età della paura e del coraggio", un ciclo di incontri che riflette sulle paure contemporanee e trova nel coraggio la risposta senza tempo a dubbi e incertezze. Dal 18 marzo al 29 aprile, a Torino al Circolo dei lettori e delle lettrici, quattro appuntamenti per osservare da vicino un sentimento mutaforma che nei giovani assume i contorni dei timori per il futuro, per la crisi climatica, la distanza dall’altro, la precarietà. L'età della paura e del coraggio, nel quadro di Dialogo aperto, la stagione 2025/26 della Fondazione, diventa allora una risposta alle insicurezze, un momento di ascolto a più voci, in cui linguaggi diversi creano un antidoto contro le inquietudini di oggi.

Il prossimo appuntamento è mercoledì 1 aprile, Raccontare la paura: letteratura, cinema, informazione con il regista Dario Argento e lo scrittore Marco Peano per interrogare la creatività e chiederle in che modo è riuscita a trasfigurare l’orrore per renderlo opera d’arte, e di vita, di alcuni registi, scrittori, e pensatori. Mercoledì 15 aprile il filosofo Mauro Bonazzi e la filosofa Giorgia Serughetti propongono Filosofie della paura, un viaggio nel pensiero filosofico che si è spinto fino all’ultima soglia del timore, per incontrare il coraggio, e aiutarci a comprendere come fare a disinnescare ciò che ci spaventa.

A chiudere il ciclo, mercoledì 29 aprile, l'incontro Reagire alla paura: come si supera, come si trasforma, per allenarsi a sconfiggere la paura senza esserne travolti, in un confronto sulle pratiche di consapevolezza, dove il coraggio prende forma come possibilità concreta.