Molestie ad una cliente, avvocato condannato dal tribunale di Torino

Con l'accusa di avere molestato una cliente durante una seduta nel proprio studio un avvocato è stato condannato oggi a Torino a un anno e due mesi di reclusione.

Concessa la condizionale

I giudici hanno riconosciuto l'imputato ultrasettantenne - come riporta l'agenzia di stampa Ansa - responsabile di violenza sessuale, sia pure nell'ipotesi lieve, e gli hanno concesso la condizionale; con la sentenza hanno poi disposto la sospensione dall'esercizio della professione per la durata della pena.

Il racconto della donna

La donna ha raccontato che si trovava nello studio per discutere della propria causa di separazione, quando è stata pesantemente importunata. "Avrei voluto cambiare subito avvocato, ma l'udienza era in programma il 14 maggio e non avrei fatto in tempo. Non appena possibile ho revocato il mandato, quindi ho presentato un esposto all'Ordine". La querela in procura è del 29 ottobre 2019.

Il tribunale ha accordato alla parte civile un risarcimento di 1.500 euro.