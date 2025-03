Vandali imbrattano con scritte anarchiche e No Vax la scuola superiore Majorana

Questa mattina, 24 marzo 2025, la scuola superiore Ettore Majorana di via Frattini, Mirafiori Nord, è stata imbrattata con scritte anarchiche e no vax, attaccando l’Agenda 2030 e negando il cambiamento climatico. Un atto vandalico che colpisce un luogo di formazione, di confronto e di crescita, trasformandolo in un palcoscenico per slogan che negano la scienza e alimentano il complottismo.

"La scuola è il posto in cui si costruisce il futuro, non dove si seminano bugie - così il segretario dei Giovani Democratici di Torino, Federico Raia -. È uno spazio di conoscenza e condivisione, non il bersaglio di chi rifiuta il dibattito e sceglie l’intimidazione. Chi nega la crisi climatica e attacca il sapere non combatte per la libertà, ma per l’ignoranza".