La Lega vuole vietare il burqa a Torino: "Daspo per chi si copre il volto"

La Lega chiede al Comune di Torino di vietare alle donne di nascondere dietro il velo il volto sui bus, anagrafe ed altri uffici pubblici. Ma il Carroccio, con una mozione della consigliera Elena Maccanti, fa un passo oltre: l'atto impegna la Città a valutare con la Prefettura, e gli altri organi, di applicare il Daspo Urbano per chi indossa il niqab o il burqa violando quindi questa norma.

La richiesta

"Chiediamo attuazione - spiega Maccanti - di quello che chiede la legge italiana, che non si possa entrare nei luoghi pubblici con il volto coperto dal velo". La motivazione? "Ordine pubblico e sicurezza - si legge nell'atto -, ma soprattutto perchè si tratta di atteggiamenti inconciliabili con i principi della Costituzione di rispetto della dignità e a difesa della donna".

Da qui la mozione di Maccanti che chiede appunto alla Città di "vietare di nascondere il volto in luogo pubblico o spazi aperti al pubblico". Al bando quindi burqa e niqab nelle anagrafi, biblioteche, scuole ed uffici comunali.

Il Daspo Urbano

In parallelo a questo, la Lega chiede anche di valutare pene più severe come Daspo Urbano e multe per chi indossa i veli coprenti in pubblico. Sanzioni che si estendono agli uomini qualora obbligassero la donna a celare il volto e ai genitori nei casi di minori.

I precedenti

Anche a Torino arriva quindi la "battaglia" della Lega contro l'uso del burqa in pubblico, dopo la mozione approvata nelle scorse settimane al Consiglio regionale della Lombardia e quella presentata a Venezia.