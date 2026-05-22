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Attualità | 22 maggio 2026, 16:00

Blackout tra Mirafiori e Moncalieri: corrente saltata in mattinata

Temporanea interruzione dell’energia elettrica nella zona sud della città

Blackout tra Mirafiori e Moncalieri: corrente saltata in mattinata

Momenti di disagi questa mattina tra Mirafiori Sud e Moncalieri, dove intorno alle 10 si è verificata una temporanea interruzione dell’energia elettrica che ha interessato diverse utenze.

Tra le aree segnalate dai residenti figura in particolare la zona di via Coggiola, a Mirafiori Sud, dove il blackout è stato avvertito in abitazioni, negozi e attività della zona.

L’interruzione improvvisa della corrente

Secondo quanto comunicato, il problema sarebbe stato causato da un evento transitorio sulla rete elettrica, che ha determinato una momentanea sospensione dell’alimentazione. L’interruzione ha interessato anche alcune aree di Moncalieri, con segnalazioni arrivate da cittadini e utenti sui social e ai centralini.

Ripristino in pochi minuti

I tecnici hanno provveduto al ripristino dell’alimentazione nel giro di poco tempo. I tempi di ripristino per le utenze coinvolte sono stati contenuti in pochi minuti, fino a un massimo di venti.

Redazione

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