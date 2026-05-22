Giornata Europea dei Parchi e della Giornata mondiale dell’Ambiente: incontri e visite nelle aree protette metropolitane

In occasione della Giornata Europea dei Parchi e della Giornata mondiale dell’Ambiente, la Città metropolitana di Torino promuove “Terra di parchi”, un ciclo di appuntamenti dedicati alla biodiversità, alla tutela degli ecosistemi, alla geologia e alla valorizzazione delle aree protette del territorio metropolitano e piemontese. Dal 26 maggio al 7 giugno incontri, approfondimenti scientifici e momenti divulgativi coinvolgeranno ricercatori, enti di gestione, università e istituzioni nei parchi e negli spazi pubblici del territorio.

Il programma si aprirà martedì 26 maggio dalle 17 alle 19 a Cascinette d’Ivrea, nel territorio del Parco naturale dei Cinque Laghi di Ivrea, con l’incontro “Biodiversità in equilibrio”, dedicato alla conservazione delle specie e degli habitat nelle aree protette gestite dalla Città metropolitana di Torino. Al centro dell’appuntamento il progetto LIFE Insubricus per la tutela del pelobate fosco insubrico, raro anfibio minacciato a livello europeo, e il progetto LIFE Predator dedicato al contenimento del siluro e alla salvaguardia degli ecosistemi lacustri.

Sabato 30 maggio alle 7 il Parco Naturale del Lago di Candia ospiterà “In un battito d’ali: una panoramica sui progetti di tutela dell’avifauna nei parchi piemontesi”, appuntamento dedicato ai progetti di monitoraggio e conservazione degli uccelli nelle aree protette regionali.

Il 16 giugno dalle 9.30 alle 13.30 la sede della Città metropolitana di Torino in corso Inghilterra 7 ospiterà “Geostorie metropolitane. I geositi nelle aree protette gestite dalla città metropolitana di Torino”, incontro dedicato al patrimonio geologico del territorio metropolitano e al rapporto tra geodiversità, paesaggio, biodiversità e valorizzazione culturale. L’appuntamento, organizzato in collaborazione con l’Ordine dei Geologi del Piemonte, sarà accreditato per il riconoscimento dei crediti formativi professionali.

Il ciclo si concluderà domenica 7 giugno alle 15 davanti al Cinema Massimo con il “Villaggio dei Parchi”, realizzato in collaborazione con CinemAmbiente, occasione di incontro e presentazione delle attività dei parchi piemontesi.

“La Città metropolitana di Torino gestisce un sistema di aree protette molto articolato, che comprende parchi naturali, riserve e siti della rete Natura 2000 distribuiti in contesti ambientali molto diversi tra loro, dai laghi morenici alle zone umide, dalle aree montane ai rilievi collinari” sottolinea il consigliere delegato all’ambiente della Città metropolitana di Torino Alessandro Sicchiero. “Negli ultimi anni questo patrimonio si è ampliato ulteriormente con l’istituzione del Parco naturale dei Cinque Laghi di Ivrea, che ha rafforzato il lavoro di tutela, gestione e promozione di un territorio di grande valore naturalistico e paesaggistico. ‘Terra di parchi’ nasce proprio con l’obiettivo di far conoscere meglio questi luoghi, il lavoro scientifico che vi si svolge e le attività di conservazione che coinvolgono enti, ricercatori e comunità locali”.

Le aree protette gestite dalla Città metropolitana di Torino comprendono il Parco naturale dei Cinque Laghi di Ivrea, il Parco naturale Colle del Lys, il Parco naturale Conca Cialancia, il Parco naturale Monte San Giorgio, il Parco naturale Tre Denti - Freidour, la Riserva naturale Monti Pelati e la Riserva naturale Stagno di Oulx, oltre a numerosi siti della rete Natura 2000 tra Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale.