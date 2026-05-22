A Nichelino ritorna "Anch'io sono la Protezione Civile"

L'annuncio è arrivato direttamente dall'assessore Fiodor Verzola: "A grande richiesta torna il Campo Scuola della Protezione Civile della Città di Nichelino".

Dal 29 giugno al 4 luglio

Dal 29 giugno al 4 luglio, con partecipazione totalmente gratuita, sette giorni e sei notti da vivere intensamente fianco a fianco con i volontari della Protezione Civile, dormendo nelle tende allestite come in una vera missione operativa, per imparare cosa significa stare al servizio della collettività e della tutela del territorio.

La seconda edizione di questa iniziativa vuole essere "una esperienza unica nel suo genere, che permetterà a ragazze e ragazzi nichelinesi di cimentarsi in attività operative, esercitazioni, momenti formativi e tantissime iniziative pensate per trasmettere competenze, responsabilità, spirito di squadra e senso civico", ha aggiunto Verzola.

"Per crescere insieme"

"Non soltanto un campus estivo, ma una delle eccellenze formative che promuoviamo sul nostro territorio, perché crediamo che educare le nuove generazioni alla solidarietà - ha detto ancora l'assessore Verzola - alla collaborazione e alla cultura della Protezione Civile significhi costruire cittadini e cittadine più consapevoli. Un’occasione straordinaria per vivere qualcosa che difficilmente si dimentica".

Per ulteriori info e iscrizioni https://comune.nichelino.to.it/novita/anchio-sono-la-protezione-civile-il-campo-scuola-di-nichelino-2026/?fbclid=IwY2xjawR9PrRleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFQejhmNnB1S2dZSE51Szlvc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHhsDwvpDTgrtumNlPW-EP5jJxQZMGu7m2VPMv9KC6th9GEus-K7as7xEaulw_aem_bIinnpZcbM-7LYreqwkuaw