Domani triste rientro a Malpensa delle salme di 4 dei sub morti alle Maldive

Arriveranno domani intorno alle 13, all'aeroporto di Malpensa, le salme di quattro delle vittime della tragica immersione alle Maldive.

Si tratta dei corpi di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, della figlia Giorgia Sommacal, della 31enne ricercatrice di Poirino Muriel Oddenino e di quella dell'omegnese Federico Gualtieri, laureato di recente all'ateneo genovese.

Appena giunte in Italia saranno messe e disposizione per l'autopsia che si spera possa dare spiegazioni su quanto avvenuto nelle acque dell'atollo di Vaavu. Gli avvocati della famiglia Gualtieri confermano che l'autopsia sarà eseguita all’istituto di medicina legale di Pavia.

È stata invece già fissata per lunedì 25 maggio l’autopsia sul corpo della quinta vittima, Gianluca Benedetti, subacqueo 44enne originario di Padova. La sua salma era rientrata in Italia nei giorni scorsi ed è attualmente custodita all’ospedale di Gallarate.

L’inchiesta aperta dalla magistratura romana procede, al momento, con l’ipotesi di omicidio colposo contro ignoti.