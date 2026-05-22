Festa dei Nuovi Cittadini: aperto il cortile e il loggiato del Rettorato di Unito

Sabato 23 maggio 2026, dalle ore 11.30 alle ore 16.30, via Po ospita la Festa dei Nuovi Cittadini, iniziativa della Città di Torino dedicata alle persone che hanno ottenuto la cittadinanza italiana dall’inizio del 2026 e a chi la riceverà nei prossimi mesi.

Per l’occasione, l’Università di Torino partecipa all’iniziativa con l’apertura straordinaria del cortile e del loggiato del Palazzo del Rettorato, che resteranno accessibili alla cittadinanza per tutta la durata dell’evento, trasformandosi in uno spazio aperto di incontro, condivisione e partecipazione nel cuore della città.

La manifestazione propone attività culturali, musica e occasioni di socialità per valorizzare la cultura europea come elemento di unione tra le comunità e promuovere una città sempre più inclusiva e partecipata.

La giornata si aprirà alle ore 11.30 con la cerimonia di giuramento in via Po, davanti alla Chiesa di San Francesco da Paola, alla presenza del Sindaco Stefano Lo Russo, dell’Associazione Commercianti di via Po, Ascom e Confesercenti. L’accompagnamento musicale sarà affidato alla Banda del Corpo di Polizia Locale della Città di Torino, con la partecipazione del CCR – Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze.

Seguirà il pranzo sociale organizzato nell’ambito della Festa dei Vicini, con una tavolata condivisa a cura degli enti e delle associazioni partner dell’iniziativa.

Dalle ore 14.00 alle 16.30 sono previste animazioni culturali e attività diffuse lungo via Po, tra cui le iniziative del CUS – Centro Universitario Sportivo, l’Ensemble di Musica da Camera dell’Arsenale della Pace, “Aspettando Ballatorino” della Fondazione Contrada Torino, i laboratori dell’Accademia Albertina e le attività di CentroScienza.

Per tutta la giornata saranno inoltre attive diverse postazioni e iniziative aperte al pubblico: oltre all’apertura straordinaria del Rettorato dell’Università di Torino, il Bibliobus della Rete delle Biblioteche Civiche Torinesi con letture dedicate ai temi dell’Europa e dell’intercultura, e il tram storico con visite guidate organizzate dall’Associazione Tram Storici.

Alle ore 15.30 è previsto un momento speciale dedicato ai 30 anni del Centro Interculturale, con attività e momenti di condivisione realizzati insieme alle associazioni del territorio presso la sede di corso Taranto 160.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di avvicinamento a Torino 2033, nella ventesima edizione della Festa dei Vicini e nelle celebrazioni per i 30 anni del Centro Interculturale.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, via Po resterà chiusa al traffico dalle ore 6.30 alle ore 18.30. Gli aggiornamenti sulle variazioni dei percorsi del trasporto pubblico saranno disponibili sul sito di GTT.

La partecipazione è gratuita. Collaborano all’iniziativa i progetti di volontariato civico GiovaniXTorino, Senior Civico e Volo2006.



