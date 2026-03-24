Dopo aver vinto 135 mila euro, la volverese Elisa Leonardo scivola all’Ultimo Round

Elisa Leonardo si è aggiudicata il titolo di campionessa del quiz televisivo di Gerry Scotti ‘La Ruota della Fortuna’ nella puntata di domenica 22 marzo. Ma il giorno dopo ha dovuto cedere la mano nella sfida finale vinta con un colpo di scena dalla concorrente Erika di Gerenzago, nel Pavese, ha dovuto salutare la trasmissione.

Insegnante dell’Istituto Amaldi Sraffa di Orbassano, Leonardo nella sua prima serata aveva vinto un montepremi di 135 300 euro, di cui 100mila conquistati nel gioco finale ‘La Ruota delle Meraviglie’. Questo successo, secondo le regole del gioco, le ha dato accesso diretto alla puntata successiva, andata in onda ieri sera, lunedì 23 marzo, su Canale 5.

Durante la manche ‘Il Regno degli Animali’, a tema ‘Capibara’, la campionessa conquista 2.200 euro; anche in ‘Se la sai raddoppi’, dedicata ai libri e in questo caso ad ‘Assassinio sull’Orient Express’, Leonardo indovina entrambe le risposte e raggiunge il montepremi 14.400 euro, che riesce a mantenere fino all’Ultimo Round, quando la concorrente del Pavese ha avuto la meglio.

In fase di saluti Elisa Leonardo ha espresso il suo riconoscimento per chi le ha consentito di partecipare alla trasmissione: “La dirigente e i colleghi dell’Istituto dove lavoro, che mi hanno sostituito, per darmi la possibilità di essere qui”.