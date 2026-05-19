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Attualità | 19 maggio 2026, 15:22

Trofarello Live Music, un successo da 5000 persone

La tre giorni di musica dal vivo, street food, mercatini e laboratori per bambini ha visto una grande partecipazione di pubblico

Grande successo per la quarta edizione di Trofarello Live Music

Grande successo per la quarta edizione di Trofarello Live Music

La quarta edizione di Trofarello Live Music, svoltasi dal 15 al 17 maggio in piazzale Europa, si è conclusa con un grande successo di pubblico e di partecipazione. Tre giorni caratterizzati da musica dal vivo, street food, mercatini, laboratori per bambini e momenti di socialità che hanno animato uno degli appuntamenti più attesi del calendario cittadino.

L’edizione di quest’anno ha confermato la forza di un format capace di unire musica e street food, offrendo un’esperienza completa e coinvolgente per famiglie, giovani e appassionati. La soddisfazione per la riuscita dell’evento è stata espressa da tutti i soggetti coinvolti, grazie anche alla presenza costante di un pubblico numeroso e partecipe.

La soddisfazione dell'amministrazione

L’Assessore alle Manifestazioni Beppe Scaglia ha sottolineato l’importanza di questa edizione e ha espresso un ringraziamento particolare: «Trofarello Live Music è ormai un appuntamento consolidato e quest’anno abbiamo voluto rinnovarlo grazie alla collaborazione con By Different Event. Desidero ringraziare loro, la Pro Loco, gli Alpini, il Comando di Polizia Municipale, gli uffici comunali, la Protezione Civile e la Croce Rossa per aver lavorato insieme e per aver garantito lo svolgimento dell’evento in piena sicurezza. Il successo di questa edizione è il risultato di un impegno condiviso».

Il Sindaco Stefano Napoletano ha evidenziato come l’evento rappresenti un momento significativo per la comunità: «Trofarello Live Music apre simbolicamente la stagione degli eventi estivi della nostra città. È un’occasione per ritrovarsi, vivere gli spazi pubblici e rafforzare il senso di comunità. La grande partecipazione di questi giorni conferma che stiamo percorrendo la strada giusta».

L’Amministrazione comunale ringrazia tutti i cittadini che hanno preso parte all’iniziativa e tutte le realtà che hanno contribuito alla sua realizzazione.

Massimo De Marzi

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