Trofarello Live Music, un successo da 5000 persone

La quarta edizione di Trofarello Live Music, svoltasi dal 15 al 17 maggio in piazzale Europa, si è conclusa con un grande successo di pubblico e di partecipazione. Tre giorni caratterizzati da musica dal vivo, street food, mercatini, laboratori per bambini e momenti di socialità che hanno animato uno degli appuntamenti più attesi del calendario cittadino.

L’edizione di quest’anno ha confermato la forza di un format capace di unire musica e street food, offrendo un’esperienza completa e coinvolgente per famiglie, giovani e appassionati. La soddisfazione per la riuscita dell’evento è stata espressa da tutti i soggetti coinvolti, grazie anche alla presenza costante di un pubblico numeroso e partecipe.

La soddisfazione dell'amministrazione

L’Assessore alle Manifestazioni Beppe Scaglia ha sottolineato l’importanza di questa edizione e ha espresso un ringraziamento particolare: «Trofarello Live Music è ormai un appuntamento consolidato e quest’anno abbiamo voluto rinnovarlo grazie alla collaborazione con By Different Event. Desidero ringraziare loro, la Pro Loco, gli Alpini, il Comando di Polizia Municipale, gli uffici comunali, la Protezione Civile e la Croce Rossa per aver lavorato insieme e per aver garantito lo svolgimento dell’evento in piena sicurezza. Il successo di questa edizione è il risultato di un impegno condiviso».

Il Sindaco Stefano Napoletano ha evidenziato come l’evento rappresenti un momento significativo per la comunità: «Trofarello Live Music apre simbolicamente la stagione degli eventi estivi della nostra città. È un’occasione per ritrovarsi, vivere gli spazi pubblici e rafforzare il senso di comunità. La grande partecipazione di questi giorni conferma che stiamo percorrendo la strada giusta».

L’Amministrazione comunale ringrazia tutti i cittadini che hanno preso parte all’iniziativa e tutte le realtà che hanno contribuito alla sua realizzazione.